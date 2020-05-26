Россия тренируется сбивать вражеские цели над Черным морем

26.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» уничтожил условного противника, атаковавшего с воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, в состав которого входит МРК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По легенде учений, два самолета противника пытались нанести авиаудар по кораблю.

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«В ходе мероприятия боевой расчёт ПВО МРК «Ингушетия» обнаружил угрозу с воздуха, экипаж выполнил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы, однако экипажи Су-30СМ продолжили попытки нанесения авиаудара по кораблю. Используя данные средств наведения, боевой расчёт ракетно-артиллерийской боевой части корабля взял цели на сопровождение и условно уничтожил самолёты противника путём применения ракетного и артиллерийского вооружения», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», у берегов Крыма регулярно фиксируется появление разведывательных беспилотных летательных аппаратов США.