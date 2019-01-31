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31.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, США
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Шпионы США что-то вынюхивают у Крыма

Американские беспилотники-разведчики продолжают патрулировать акваторию Черного моря и побережье Крыма. Сервис, отслеживающий авиацию, «Itamilradar», опубликовал маршруты сразу трех военных самолетов-разведчиков.

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На сайте сообщается, что базирующиеся на авиабазе Суда Бэй на острове Крит самолеты радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США и Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) ВМС США, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США впервые одновременно проводили патрулирование.

«ПолитНавигатор» писал, что на прошлой неделе военные зафиксировали порядка 20-ти летательных аппаратов, курсировавших вблизи территории РФ. Дважды самолеты ВКС России поднимались в воздух по плану «Перехват».

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