Россия твёрдо взяла курс на уничтожение Зеленского – Сивков
Российская армия будет пытаться поразить украинского диктатора Зеленского во время обстрелов, чтобы «политически» решить проблему.
Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Прогноз развития ситуации – будет продолжаться та же стратегия, которая была, поэтапный разгром и взятие под контроль этого укрепрайона [Славянска и Краматорска].
Проведение масштабных стратегических наступательных операций маловероятно. Но будут решаться задачи решения вопроса на Украине политическим путем через замену Зеленского на какие-то другие фигуры», – сказал Сивков.
«Эти вопросы решаются уже совершенно в другом ракурсе. Они не подлежат какой-либо вообще огласке в СМИ, но там тоже идёт работа. Это все, что я могу сказать.
Содействие, усиление, ускорение этой работы будет выражаться в нанесении более интенсивных ударов по территории Украины с целью того, чтобы ВСУ лишились способности вести боевые действия – за счет уничтожения складов», – подытожил он.
English version :: Читать на английском Россия твёрдо взяла курс на уничтожение Зеленского – Сивков
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: