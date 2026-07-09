Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия будет пытаться поразить украинского диктатора Зеленского во время обстрелов, чтобы «политически» решить проблему.

Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Прогноз развития ситуации – будет продолжаться та же стратегия, которая была, поэтапный разгром и взятие под контроль этого укрепрайона [Славянска и Краматорска]. Проведение масштабных стратегических наступательных операций маловероятно. Но будут решаться задачи решения вопроса на Украине политическим путем через замену Зеленского на какие-то другие фигуры», – сказал Сивков.