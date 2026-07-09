Россия твёрдо взяла курс на уничтожение Зеленского – Сивков

Максим Столяров.  
09.07.2026 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 643
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия будет пытаться поразить украинского диктатора Зеленского во время обстрелов, чтобы «политически» решить проблему.

Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия будет пытаться поразить украинского диктатора Зеленского во время обстрелов, чтобы «политически» решить...

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«Прогноз развития ситуации – будет продолжаться та же стратегия, которая была, поэтапный разгром и взятие под контроль этого укрепрайона [Славянска и Краматорска].

Проведение масштабных стратегических наступательных операций маловероятно. Но будут решаться задачи решения вопроса на Украине политическим путем через замену Зеленского на какие-то другие фигуры», – сказал Сивков.

«Эти вопросы решаются уже совершенно в другом ракурсе. Они не подлежат какой-либо вообще огласке в СМИ, но там тоже идёт работа. Это все, что я могу сказать.

Содействие, усиление, ускорение этой работы будет выражаться в нанесении более интенсивных ударов по территории Украины с целью того, чтобы ВСУ лишились способности вести боевые действия – за счет уничтожения складов», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Россия твёрдо взяла курс на уничтожение Зеленского – Сивков

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