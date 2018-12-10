Россия ударит высокоточным оружием: Как будут защищать ЛДНР от наступления

10.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Россия защитит Донбасс, если президент Украины Петр Порошенко решится вторгнуться на его территорию, о чем сегодня предупредила разведка армии ДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Порошенко должен понимать: если он начнет масштабную зачистку Донбасса, России придется воспользоваться прецедентом, созданным НАТО в Косово. Прецедент есть. Если Порошенко начнет бойню, у России есть все возможности применить силу для того, чтобы остановить интервенцию и массовое истребление жителей Донбасса. Пусть Порошенко выбирает, повторять ли судьбу Саакашвили», – сказал Коротченко.

Он полагает, что России не стоит опасаться санкций, поскольку они в любом случае неизбежны.

«Санкции против России в любом случае неизбежны. Поэтому нам стесняться здесь особо не надо. Свое лицо киевский режим и его западные покровители уже показали. Начнет бойню – используем возможности вооруженных сил России. Речь не идет о войне с Украиной. Речь о том, чтобы пресечь эту вылазку, нанеся удар высокоточным оружием по группировкам украинских войск», – сказал Коротченко.