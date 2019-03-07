07.03.2019, Киев, Игорь Петров

Илья Репин на самом деле является украинским а не российским художником, как это все считают.

Об этом на открытии 11-й сессии Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, у нас не было традиции знать сове и гордиться своим. Например, то полотно Репина, которым все любовались, известно, наверное, девяти процентам украинцев. Большинство украинцев считает, что Ренин в принципе является великим российским художником, а он сам всегда считал себя украинцем», – сказала галичанка Сыроед.

Напомним, на Украине уже давно разворачивается кампания по «дерусификации» художника Ильи Репина, уроженца города Чугуев в Харьковской области.

Помимо Репина, экс-президент Виктор Ющенко внес в число представителей «уникальной украинской цивилизации» писателя Достоевского и композитора Чайковского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», знаменитая картина русского художника Ильи Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану», которая находится в Харьковском художественном музее, может быть затоплена талым снегом из-за прохудившейся крыши.