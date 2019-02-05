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05.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, Происшествия, Украина, Харьков
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На Украине может быть уничтожена картина «Казаки пишут письмо турецкому султану»

Знаменитая картина русского художника Ильи Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану», которая находится в Харьковском художественном музее, может быть затоплена талым снегом из-за прохудившейся крыши. Об этом пишет газета «Украина молодая», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Десять полотен музейщики уже отправили в хранилище, а по остальным ведут круглосуточное наблюдение. Особое внимание приковано к изюминке коллекции – картине Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». И хотя вода по стенам бежит в противоположном конце зала, полотно раз в два дня регулярно фотографируют для тщательного обследования», – говорится в статье.

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Здание музея, достроенное в послевоенное время, не ремонтировалось более 50-ти лет. Сегодня на ремонт крыши нужно восемь миллионов гривен, которых в бюджете учреждения нет, поэтому их пришлось попросить в облгосадминистрации. Там пообещали помочь и выделить половину суммы этой весной.

«Когда зимой начинаются перепады температуры, наверху нарастает слой льда. Талая вода течет сначала на окна, а затем попадает в зал. Мы много лет самостоятельно боролись с этой проблемой, но на этот раз зима нас победила», – рассказала директор музея Валентина Мызгина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре 2018 года  попавшие под санкции РФ депутаты фракции «Блок Петра Порошенко зачитали с трибуны Верховной Рады письмо-обращение к президенту России, составленное по мотивам знаменитого «Письма запорожцев турецкому султану».

В итоге украинские депутаты выставили себя полными дебилами, констатировал медиаэксперт Анатолий Шарий, изучивший видеозапись перфоманса в украинском парламенте.

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