Россия успешно испытала космическую ракету, нарушив планы США

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия провела успешные испытания противоспутниковой ракеты проекта PL-19 «Нудоль». Она призвана уничтожать разведывательные спутники условного противника, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Новую газету».

Сообщается, что испытания были проведены еще в декабре прошлого года, но известно о них стало только сейчас. Примечательно, что «Нудоль» поразила цель накануне запуска нового американского разведывательного спутника KH-11 Key Hole, на борту которого установлена оптико-электронная аппаратура стоимостью порядка двух миллиардов долларов, которая позволяет отслеживать происходящее на планете в режиме реального времени.

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В статье цитируется информация американского ресурса CNBС, который первый написал об испытаниях PL-19 «Нудоль». По мнению западных аналитиков, у США сегодня нечего противопоставить новому российскому оружию.

«CNBС приводит мнение директора коммерческой Федерации космических полетов Томми Сэнфорда, который оценивает «способности американских военных защищаться от противоспутникового оружия как невысокие». Об этом же на прошлой неделе, комментируя необходимость формирования новой Стратегии по ПРО, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в России на боевое дежурство заступили первые лазерные комплексы «Пересвет».