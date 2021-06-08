08.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
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Россия успешно преодолела кризис 2020 года – по всем статьям

Россия в условиях жестокого глобального кризиса и не прекращающихся санкций со стороны США сумела...

Россия в условиях жестокого глобального кризиса и не прекращающихся санкций со стороны США сумела не только сохранить экономику, но и воплотить некоторые масштабные проекты.

Об этом в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о России, страна преодолела предыдущий 2020 год лучше, чем любой другой мировой кризис в тридцатилетней постсоветской истории. У нас сложился стабильный рынок, устойчивая банковская система, у нас высокий уровень самообеспечения сырьём, энергией и продовольствием, при минимальном, в сравнении с остальными странами, суверенном долге, всего семнадцать процентов и значительных золотовалютных резервах.

Мы сумели произвести перевооружение армии и стратегических сил по опережающим инновационным траекториям, наша национальная инновационная система смогла первой в мире создать одну из лучших вакцин, затем и целую линейку вакцин», – сказал эксперт.

Также Сергей Катырин подчеркнул, что в условиях западных санкций и продолжающегося глобального кризиса, российская экономика не только делает успехи, но и продолжает ставить перед собой амбициозные задачи.

«И всё это в условиях 103 раундов американских санкций. Вдумайтесь в эту цифру – 103 раунда. Это стало уже структурной константой экономических рисков. Поэтому наша макроэкономическая политика остаётся умеренно консервативной.

Тем не менее, и в этих условиях критически важная задача – запуск внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в интересах повышения жизненного уровня», – резюмировал он.


Напомним, ранее в Израиле заявили, что современное российское ракетное вооружение обнуляет американскую систему ПВО. Представленное ранее гиперзвуковое оружие России в корне меняет баланс сил и позволяет ей сбивать американские ракеты еще на стадии запуска.

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