Россия устроила бессонную ночь Киеву. ВСУ кошмарили Новороссийск

Комбинированный удар по Киеву нанесла Россия минувшей ночью, сначала перегрузив ПВО противника волнами ударных дронов «Герань» (они заходили на город сразу с нескольких направлений), а затем запустив баллистические ракеты.

Целями стали объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура. В Киеве фиксировались перебои с электричеством – дополнительные к уже привычным графикам отключения света.

Украинские власти традиционно публикуют большое количество снимков поврежденных жилых домов – очевидно, это произошло при попытке сбить летящие «Герани» или изменить их курс при помощи РЭБ.

ВСУ в свою очередь всю ночь запускала партии дронов по южным регионам России. ПВО работала над Крымом, однако большая часть вражеских БПЛА ушла в сторону Новороссийска (только над морем было сбито около 50 дронов). Известно о пожаре на нефтебазе, повреждении гражданского судна, а также жилых домов.