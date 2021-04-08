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08.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США
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Россия включилась в битву за Пакистан


Для Российской Федерации Пакистан интересен как инструмент сдерживания США в регионе.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, давая оценку первому за последние девять лет визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в Исламабад.

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«Сегодня в регионе разворачивается битва за Пакистан, три ключевых участника которой — США, Китай и Россия — преследуют свои интересы. Для Пекина Пакистан становится важнейшим ресурсом влияния в Южной Азии и на Среднем Востоке. США видят в Исламабаде будущего оператора Афганистана и надеются оторвать его от Пекина. Для России же Пакистан интересен как инструмент сдерживания США в регионе, а также как ресурс влияния на талибов и другие джихадистские группировки, потенциально угрожающие безопасности Центральной Азии , – сказал эксперт в интервью «Коммерсанту».

При этом он прогнозирует сложности в российско-пакистанских отношениях.

«Россия будет интересовать Пакистан как один из важных партнеров, однако эксклюзивного сотрудничества с Исламабадом у Москвы не сложится, поскольку для Пакистана это означало бы неприемлемое понижение градуса партнерства с Вашингтоном. Учитывая это, Москве предстоит тщательно подсчитать плюсы и минусы нынешней стратегии, учитывая возможность испортить отношения с Индией», — добавил Серенко.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», военно-техническое сотрудничество с Пакистаном намерен углублять Киев.

По словам Лаврова, флагманским российско-пакистанским проектом в энергетике станет газопровод Север—Юг («Пакистанский поток») протяженностью около 1,1 тысячи километров и мощностью 12,4 миллиардов кубометров. Также глава МИД РФ пообещал укреплять силовые ведомства Пакистана посредством совместных учений. Кроме того, было анонсировано сотрудничество между «Росатомом» и Комиссией по ядерной энергетике Пакистана.


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