Россия вместо Голливуда: Сербский актёр Милош Бикович стал гражданином РФ

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство.

Указ об этом президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего в российское гражданство принят согласно указу 91 человек.

Успешная карьера Биковича в России может стать примером для других сербских актеров, считает политолог Олег Бондаренко, основатель проекта «Балканист.Ру».

«Бикович как актер состоялся как актер в России. Очень хорошо и показательно, что на мировой международный уровень сербский актер попал не через белградскую, а через московскую сцену и российский кинематограф. Это наглядный пример для сербской школы актеров – навострить лыжи в Москву и ехать работать в Россию. Это отличный пример синергии, которая возможна.

Особую роль в этом сыграл Никита Михалков, который выбрал тогда совершенно неизвестного Милоша Биковича на одну из главных ролей. Так что не только Голливуд ждет сербских актеров», – сказал Бондаренко.

Бикович известен по ролям в фильмах «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед», «Холоп», сериалах «Магомаев», «Гранд» и многих других.

Ранее Бикович преподал урок патриотизма либералке Ксении Собчак.