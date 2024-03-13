Россия впервые высадила десант у Херсона, а Путин прокомментировал потерю города

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Российская сторона впервые сообщила о дерзкой операции на занятом ВСУ правом берегу Днепра возле Херсона, откуда ВС РФ отступили осенью 2022 года.

Высадка десанта была осуществлена на том же самом месте, где в 1944 году солдаты Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом ко взлому фашистской обороны, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы. Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь», – рассказал губернатор.

По его словам, рейд следует воспринимать как «начало нового освобождения Херсона».

Сообщение Сальдо, безусловно, вселяет оптимизм, если бы не одна деталь – к сожалению, именно этот чиновник ранее озвучивал данные об успешной зачистке плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра – и возле Антоновского моста, и возле Крынок, что впоследствии не полностью соответствовало действительности, как утверждали военкоры (Но сейчас они проведение рейда подтверждают).

Кстати, президент Владимир Путин в обнародованном сегодня интервью телеведущему Дмитрию Киселеву впервые озвучил подробности отступления российской армии из Херсона.

«Это же по предложению тогдашнего командования группировкой с нашей стороны было принято решение о выводе войск из Херсона. Но это совсем не означало, что у нас там фронт разваливается. Ничего подобного и близко не было. Просто это сделалось для того, чтобы не нести лишние потери среди личного состава. Вот и все. Это самый главный мотив был, потому что в условиях ведения боевых действий, когда невозможно было полноценно снабжать группировку, расположенную на правом берегу, мы просто несли бы неоправданные потери личного состава. Из-за этого было принято решение перебазироваться на левый берег. Правильность такого выбора была подтверждена тем, что пыталось сделать украинское командование на отдельных участках левого берега, в том же населенном пункте Крынки: просто как в мясорубку людей своих бросали туда, и все. Они там бегали уже босиком в последнее время, в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

Он предположил, что власти Украины приказывают перебрасывать подкрепления в Крынки, чтобы оправдываться перед спонсорами из НАТО, уверяя тех в возможности прорвать оборону русских.