Дуда требует дать Украине оружие, чтобы Польша вновь не оказалась под Россией

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Запад должен снабдить Украину всем необходимым, чтобы не допустить победы России, иначе Польша снова может оказаться под властью Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Bloomberg» заявил президент Польши Анджей Дуда, посетивший Вашингтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дуда пожаловался, что его страна уже несколько раз находилась под контролем России и это может повториться.

«Всем нужно сегодня быть уверенными в том, что Владимир Путин не выиграет войну. Это самый важный вопрос, который я хотел бы задать – Владимир Путин и Россия не должны выиграть войну, и мы берем на себя всю полноту ответственности», – сказал польский президент.

«Из нашей истории следует, что мы – нация, которая несколько раз была порабощена Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, если Путин выиграет войну в Украине, он нападет еще раз, нападет и на другие государства. Это возрожденный российский империализм, и он – жадный. Вот почему это должно быть остановлено, это должно быть наказано – это самая важная задача, стоящая перед западным сообществом», – заявил Дуда.