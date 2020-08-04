Россия впервые вытеснила корабли НАТО из акватории запланированных учений в Черном море

04.08.2020, Киев, Игорь Петров

Россия получила преимущество перед НАТО, завершив строительство газопровода «Турецкий поток».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подводное и надводное пространство Черного моря де-факто практически пребывает под тщательным контролем российской стороны. Завершение строительства «Турецкого потока» позволило России завершить установление систем мониторинга подводного пространства. То же самое будет иметь место и в Балтийском море если Россия достроит «Северный поток-2». Это создаст преимущества перед НАТО. И это – еще одни аргумент в пользу позиции США по уничтожению этого проекта», – считает Гончар.

Он добавил, что российские корабли береговой охраны вытеснили принимающие в учениях суда из исключительной морской зоны РФ, которую в Киеве считают своей.

В свою очередь бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел», отметил, что такое произошло впервые.

«Это беспрецедентное событие. Эта ситуация была 21-22 июля и до сих порт нет реакции ни от Шестого флота США, ни от командования НАТО. В прошлом году они немного опередили Sea breeze и перекрыли тот район, который планировался для учений Sea breeze. Sea breeze вынужден был перекрыть другие районы, но не было их наложений. В этом году Россия впервые создала ситуацию «внахлест». И никто не среагировал на это», – сказал эксперт.

Он также предложил обратиться к НАТО с просьбой прикрыть Украину на Черном море до создания ею своего «ракетного щита».

«Нам надо сказать США, которые Шестым флотом прикрывают Черное море, и НАТО: «Друзья, прикройте нас, на год-два-три, пока мы не купим, не построим ВМС, ВВС и не создадим ракетный щит. В эти два-три года нужно патрулировать Черное море каждый день, каждый день должен быть корабль НАТО в Черном море», – сказал Клименко.