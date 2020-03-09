Россия вступает в нефтяную войну с саудитами

09.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня ночью нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель и продолжила падать в цене.

Дальнейшие события напоминали качели: сначала нефть отыграла часть падения в цене, но затем снова начался обвал до прежних показателей.

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Всего падение цен на нефть составило порядка 30 %. Эта ситуация отразилась на курсе рубля, который по отношению к доллару вырос до 75 рублей, по отношению к евро – почти до 86. В пятницу рубль стоил 68,5 доллара и 77,5 евро. При этом на Москвоской бирже сегодня торгов нет из-за выходного.

В связи с падением цен на нефть Минфина РФ выступил с заявлением. Отмечается, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) достаточно средств (10,1 триллионов рублей), которых хватит на на 6-10 лет для покрытия дефицита бюджета при нефти по цене 25-30 долларов за баррель.

Напомним, что цены на нефть начали падать после того, как страны ОПЕК не смогли договориться с Россией о дальнейшем ограничении добычи

Так, деловое издание Bloomberg обращает внимание, что главная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цену на свою нефть до предельного минимума за последние 20 лет, пытаясь забрать у России клиентов из Европы, Азии и США. Также Эр-Рияд планирует увеличить добычу более чем на 2 миллиона баррелей в день.

«На нефтяном рынке это эквивалент объявлению войны», – пишет Bloomberg , ссылаясь на источник в отрасли.

Эксперты обращают внимание, что падение цен нанесет чувствительный удар по американской добыче сланцевой нефти, поскольку соответствующие компании окажутся за пределами зоны рентабельности. Прогнозируется, что массовая остановка добычи на сланцевых «полях» США станет неизбежной, а также будет приостановлена работа на шельфовых платформах по всему миру и в карьерных месторождениях Канады.

При этом даже 31 доллар за баррель еще не предел. Так, нефтяной аналитик IHS Markit Ltd. Роджер Диван не исключает, что в следующем квартале цены могут опуститься ниже 20 долларов за баррель.