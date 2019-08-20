Россия вводит новый элемент в отношения с Западом

20.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Депутаты российской Госдумы, создавая комиссию по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ, действуют в соответствии с мировым трендом.

Об этом Коммерсанту» заявил программный директор Валдайского клуба, директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов, напомнивший, что RT обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Великобритании, а в США последние два года прошли под знаком мнимого российского вмешательства через соцсети и СМИ.

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При этом он говорит, что сейчас крайне сложно определить, что считать вмешательством во внутренние дела другого государства.

«Любая крупная страна, которая транслирует свои телеканалы на международную аудиторию и дает оценки происходящим за рубежом процессам, по существу, вмешивается в дела других стран. Вероятно, на этом этапе справедливо будет считать вмешательством не политические оценки, а конкретные призывы к участию в акциях гражданского неповиновения», — отмечает собеседник издания.

При этом он говорит, что если российские депутаты представят международному сообществу доказательства таких призывов, то «вряд ли им будет уделено какое-то значительное внимание на Западе», поскольку «кредит взаимного доверия в отношениях России с Западом крайне низкий».

«Каждый гнет свою линию. Элиты на Западе будут обвинять Россию во вмешательстве во внутренние дела после репортажей RT о жестоком обращении полиции с демонстрантами. Точно так же и российские элиты выдвинут аналогичные обвинения в адрес западных СМИ и диппредставительств. Поэтому ситуация с вмешательством сейчас симметричная, зеркальная — и это можно назвать элементом новой нормы в наших отношениях с Западом», – резюмирует Сушенцов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», внеочередной Совет Госдумы рассмотрел вопрос и создал комиссию по борьбе с иностранным вмешательством.