Россия выдвинула ультиматум крупной американской корпорации

05.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Американской корпорации Apple дали 20 дней на признание Крыма территорией России на картах, которые используются в программном обеспечении компании.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне состоялась встреча главы парламентского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина с директором ООО «Эппл Рус» Виталием Морозько. Ему сообщили о том, что до 25 апреля компания должна внести изменения в приложение «Карты», где Крым отображался территорией Украины.

«Соблюдение российского законодательства обязательно для всех предприятий, учреждений и организаций, которые работают на нашей территории. Исключений быть не может, мы будем внимательно за этим следить и добьемся исполнения корпорацией «Apple» требований российского законодательства в полном объеме», – заявил Пискарев.

Морозько, в свою очередь, подчеркнул, что российская «дочка» Apple не отвечает за программное обеспечение, но требования были направлены в головной офис корпорации.

«По словам директора ООО «Эппл Рус» в настоящее время в приложении «Карты» крымские населенные пункты отображаются как территория России. Однако неточности и недоработки, по признанию Виталия Морозько, в приложениях еще есть, и для их устранения нужно дополнительное время», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что компания Google Maps прислушалась к претензиям, высказанным в Госдуме РФ, и стала обозначать Крым как российскую территорию.