Россия выразила готовность помочь Украине с пылающим Чернобылем

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев пока не просил помощи в тушении пожаров близ Чернобыля, однако Россия внимательно следит за ситуацией и готова рассмотреть любое обращение и оказать необходимую поддержку.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами в Чернобыльской зоне. На данный момент просьб об оказании какого-либо содействия от украинской стороны к нам не поступало.

В случае, если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», – сказала Захарова.

Напомним, из-за пожаров Киев занял первую строчку в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой, который формирует портал IQAir.

Власти украинской столицы распространили экстренное обращение к жителям с призывом закрыть окна (особенно ночью и рано утром) и избегать появления на улицах.