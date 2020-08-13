Россия загоняет украинские порты в минус

13.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Погранслужба РФ ужесточила контроль над акваторией Азовского моря и Керченским проливом.

Об этом якобы свидетельствует увеличение времени ожидания иностранных судов при прохождении через пролив, заявил в своем блоге украинский экономист, беглый крымский майданщик Андрей Клименко.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Клименко связал это с пандемией коронавируса – якобы, представители российских контролирующих органов боялись заразиться от экипажей иностранных судов.

«Показатели искусственного удержания мариупольских и бердянских судов перед проходом через Керченский пролив за июль 2020 почти вернулись к, так сказать, «предэпидемической норме». Наши предыдущие предположения (что снижение времени удержания в апреле-мае-июне было обусловлено страхами подхватить вирус от экипажей судов из Европы) подтвердились…

В июле 2020 соответствующие показатели составили: на входе в Азовское море – 21,4 часа (в июне – 11,6), а на выходе из Азовского моря – 35,3 часа (в июне – 14,8). Природа и мотивы действий РФ не изменились (а то может кто-то усомнился)», – написал Клименко.

Напомним, ранее морские порты Мариуполя и Бердянска пожаловались на большие убытки из-за задержек в Керченском проливе.