Россия запустила «Арктик СПГ-2» вопреки санкциям США

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Преждевременными оказались сообщения о том, что китайцы, французы и японцы свернули из-за санкций США свое участие в проекте производства сжиженного газа на крайнем севере России «Арктик СПГ-2».

Первые отгрузки уже начались, сообщил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак. Его данные подтвердил и эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне коротенько сообщили, первая капля упала. То есть процесс производства СПГ на первой технологической линии начат. Несостыковок нет. Дальше дело только в масштабировании, то есть увеличении давления. То, что «Новатэк» пообещал до конца года, все в порядке», – сказал Марцинкевич.

По его словам у «Арктик СПГ-2» уже заключены контракты на поставку в Испанию и Китай. Судя по всему, они состоятся, ведь американские санкции распространяются только на долю в проекте российского Новатэк – 60%.

40% принадлежит в равных долях французской TotalEnergies, китайским CNOOK и CNPC и двум японским фирмам. И хотя западные СМИ уверяют, что они объявили форс-мажор по своему участию в проекте, Марцинкевич уверен, что этого не произойдет.

«Формула Пуянне ( председателя правления Total Energies – ред) великолепна: мы настолько ненавидим все, что делает Росси, что, конечно, вышли бы из всех проектов, но тогда наши акции перейдет к Владимиру Путину, и этим его усилят. Поэтому из России уйти нельзя», – сказал Марцинкевич.

По его словам, французы не отказываются от своего участия и в «Ямал СПГ», и даже в самом «Новатэк».

Что касается китайских компаний, то они, как пишет «Блумберг», собираются просить минфин США об освобождении от санкций, но Марцинкевич в этом сомневается.

Ресурсной базой «Арктик СПГ-2» является месторождение «Утреннее» на полуострове Гдан. Оно разведано на 30%. Этот объем позволяет производить 19,8 млн тонн СПГ в год.

«У США есть экономический мотив препятствовать российским СПГ-проектам, которые весьма успешно конкурируют с американским газом в Европе. До 2023 года в США считали, что обезопасили себя от новых российских СПГ проектов запретом на передачу нашим компаниям оборудования для крупнотоннажных предприятий по сжижению газа. Но строительство «Арктик СПГ 2» продолжалось», – писала «Российская газета».