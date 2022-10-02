Россия заявила об уничтожении ракетным ударом 35 сотрудников СБУ

02.10.2022  16:17 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Денацификация, Дзен, Днепропетровск, Россия


Во время недавнего удара по Днепропетровску были уничтожены не только военные склады и автотранспорт, применявшийся для подвозки боевиков теробороны на позиции.

Сегодня Минобороны РФ заявило о поражении здания областного управления СБУ.

Во время недавнего удара по Днепропетровску были уничтожены не только военные склады и автотранспорт,...

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«По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в тот день украинские источники сведения по поражению здания СБУ замалчивали, акцентируя внимание на удар по якобы исключительно мирному автотранспортному предприятию (на самом деле, использовавшемуся в интересах теробороны).

Однако фотографию горящего здания СБУ опубликовал замглавы министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«В Днепропетровске очень удачно что-то взорвалось в здании СБУ и МВД. Очевидцы говорят, что внутри было много силовиков в это время», – сообщил он.

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