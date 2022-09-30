Удар по Днепропетровску – уничтожены боеприпасы и автопарк ВСУ

30.09.2022  11:28 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Днепропетровск, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия минувшим вечером и ночью нанесла серию ударов по объектам украинской военной инфраструктуры и местам скопления живой силы. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», были поражены цели в Одессе, Николаеве, Харькове, Запорожье. Самой масштабной стала атака Днепропетровска.

Пользователи соцсетей распространяют видео, как после удара по объекту в Днепропетровске произошла детонация и сильный пожар. Украинские власти традиционно уверяют, что удары наносились по «гражданской инфраструктуре».

Российская армия минувшим вечером и ночью нанесла серию ударов по объектам украинской военной инфраструктуры...

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«Развалили «Искандером» обычное городское АТП… Сгорело больше ста автобусов. Это ппц. Завтра добираемся на работу с опозданием», – заявил градоначальник Борис Филатов.

Удар по АТП был нанесен потому, что ВСУ используют гражданскую технику для подвоза живой силы и боеприпасов, пишет в своем блоге военный обозреватель Борис Рожин:

«В Днепропетровске попали в АТП, где находилась военная техника терробороны и боеприпасы, которые громко взрываются».

Телеграмм-канал «Рыбарь» также отмечает, что удары в Днепре были нанесены по складам с боеприпасами:

«Нанесены удары были по складам с боеприпасами и перевалочным пунктам — нашей команде удалось определить все координаты. Все без исключения объекты были оборудованы в гражданской постройке: сейчас в украинском информпространстве в очередной раз будет муссироваться тема неизбирательных ударов со стороны ВС РФ».

В Николаеве сообщается, что удары были нанесены по электроподстанции, в результате чего в некоторых районах пропало электричество, а также поражен «критический инфраструктурный объект» в Новой Одессе.

«Наши закидали противника «выращенной» в Иране беспилотной «геранью». В Новой Одессе Николаевской области барражирующие боеприпасы «Герань-2» уничтожили электроподстанцию, а в Днепропетровске – десятки транспортных средств, которые в последнее время использовались украинскими военными для переброски личного состава к передовой. В огне оказались более сотни грузовиков, автобусов, единиц бронетехники противника», – пишет военкор Геннадий Дубовой.

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