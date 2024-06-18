Россиян предупредили: «Быстрого окончания СВО не ждите. Будет долгая битва на износ»

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Украина усиливает массированные налёты так же, как это было при прошлогоднем «контрнаступе.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разные боевые действия идут. Если на Харьковском направлении мы больше перешли в оборону и будем сейчас там крошить резервы противника, то к западу от Авдеевки, например, продвижение идёт к Курахово и к Покровску, это западные границы ДНР. Идёт на Часовом Яре рубилово. Но каких-то больших прорывов, кавалерийских наскоков в ближайшее время ждать не надо. Будет эта тяжёлая планомерная работа на износ. Противник при этом будет всё больше и больше применять массированные налёты беспилотников на нашу территорию, уже применяются и планирующие французские и американские боеприпасы, и «Хаймарсы». Они, естественно, будут пытаться выбивать у нас пункты управления, ПВО, РЭБ и связь. Но мы всё это уже проходили, поэтому у меня нет каких-то панических настроений, и в прошлом году, когда шёл «контрнаступ», они так же били по нашим ближним и дальним тылам, но на территории Херсонской, Запорожской областей, в Крыму. А здесь, к сожалению, это будет Белгородчина и Курская область, от этого не уйти», – сказал Коц.

«К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания СВО. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, всё-таки будет долгая битва на износ», – предположил военкор.