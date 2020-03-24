Россиян призвали к крымоизоляции

24.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Крым превратился в мировую здравницу, заменив российским туристам все международные направления, которые оказались закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, туристы едут в Крым едут на самоизоляцию и уже сейчас наблюдается рост спроса на санаторно-курортное оздоровление.

«Даже если мы что-то потеряем по положительному сценарию весной, осенью, я думаю, что рынок восстановится и эти семь миллионов будут достигнуты… Уже сейчас заметно растет на 5-6% санаторно-курортный рынок. Люди уже едут за профилактикой, рекреацией, восстановлением и самоизоляцией. Мы называем ее «крымоизоляцией», где вы можете получить тот самый воздух, который лечит и дает профилактику…

Мы фактически сегодня превратились в здравницу не только всесоюзную или всероссийскую, но и мировую. Потому что ехать некуда – все сегодня едут россияне – те, кто раньше ехал в Европу или куда-то в мире отдыхать, они сегодня едут в Крым», – заявил Волков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что из-за сокращения турпотока, связанного с пандемией», прогнозировалось, что в Крыму существенно уменьшится количество отдыхающих.