Россиян призывают готовиться к вступлению в войну авиации НАТО

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В последнее время страны западного блока сильно изменили своё отношение к конфликту на Украине и стали открыто поддерживать террористические инициативы нацистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад предложил совсем другую парадигму после «танкового» Рамштайна, парадигму наступательного характера. Более того, разгром на всех уровнях России. То есть, сразу после Рамштайна мы услышали откровенную риторику, что США не то что не против обстрелов объектов на территории России, но и уже поддерживают захват Крымского полуострова. Парадигма сменилась на наступательную. Они хотят разгромить Россию на Украине, если так можно высказаться. В этой ситуации маловероятно, что самолётов не будет», – сказал эксперт.

Кошкин подчеркнул, что американские компании по производству оружия начали активно лоббировать снабжение Украины.

«Можно предположить, что Рамштайн через месяц, скорее всего, будет авиационным. В США уже предлагают закупить F-16 каким-то странам, судя по всему европейским, и разрешить им реэкспорт для поставок F-16 на Украину. То есть, танки ещё не пришли на линию соприкосновения, а уже в информационном пространстве начинают разворачивать поставки авиации. Это, конечно, лобби военно-промышленных комплексов. Они очень заинтересованы в этом. И, мне кажется, они уже начинают давить на политические элиты США и Европы, чтобы развернуть кампанию по поставке авиационной техники», – добавил выступающий.

По его мнению, обучение ВСУ – «это тоже очень выгодные коммерческие схемы для тех, кто его организует».

«Слишком много средств оседает в США и тех государствах, что организуют центры по обучению. А вот результат может быть не тем, что предполагали. Начинают сокращать сроки, урезать программу, уменьшается количество вылетов. А, на самом деле, деньги разворовали от Вашингтона до того центра, где подходит подготовка. Но с гордостью докладывают, что прибыло, допустим, три тысячи военнослужащих Украины», – добавил гость студии.

Он полагает, что зачастую такое «обучение» – всего лишь немногочисленные теоретические занятия под предводительством не знающих языка инструкторов.

С невысокой оценкой учебных центров можно было бы согласиться, если бы не опыт минувшей осени, когда ВСУ вынудили отступить русские войска в Херсонской и Харьковской областях. Пусть даже и после «урезанного» обучения НАТОвскими инструкторами.