04.06.2020, Москва, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США
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Россию будут делать крайней за американский бунт


Ситуация в США, где не утихают масштабные протесты против полицейского произвола и погромы, продолжает обострятся.

Об этом в «Российской газете» пишет политолог-международник Федор Лукьянов.

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«Знакомые американцы зрелого возраста говорят, что беспорядков такого масштаба не помнят с 1968 года. Тогда после убийства Мартина Лютера Кинга по Америке прокатилась волна выступлений чернокожих, которые местами принимали крайне агрессивный характер», – пишет Лукьянов.

По его словам, глубина раскола общества в США такова, что «готовых к действию радикалов, наверняка, достаточно с обеих сторон».

Эксперт полагает, что все происходящее сегодня Штатах было бы сугубо внутренним делом американцев, если бы не исключительная роль, которую США играют в мире.

Он также отмечает, что вся истекающая каденция нынешнего американского президента представляла собой использование внешних и международных факторов в интересах внутриполитической борьбы.

«Сейчас мы видим, как администрация Трампа превратила противостояние Китаю в одну из основных тем кампании, тем более что главный козырь в виде экономики у него выбила пандемия. От демократов можно ожидать новой волны обвинений в том, что на раскачивание ситуации в Америке опять работает Россия, чтобы реанимировать заглохшую было тему симпатий русских к Трампу. В общем, когда у гегемона проблемы, трясти опять будет весь мир», – резюмирует Лукьянов.

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