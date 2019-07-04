Россию приглашают к сделке с кровавым Коломойским

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский олигарх Игорь Коломойский не случайно делает все новые реверансы в адрес России – у него слишком осложнились отношения с США.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал профессор МГИМО Олег Барабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень показательно, что Беня Валерьевич действительно переобулся. Вспомним его биографию, это человек, который формировал первые нацистские батальоны, который вкладывал туда деньги, и без Бени хунта бы не продержалась.

Но даже Беня сейчас понимает реальные реалии, он понимает, что проворовался, американским хозяевам он уже не нужен, на него завели кучу уголовных дел, и поэтому он позволяет себе критиковать Америку, поскольку мосты сожжены.

И даже Данилюк – их новый председатель Совета национальной безопасности, прямо говорит, что без российского транзита Украина загнется. Данилюк об этом говорил четко. Поэтому они вынуждены играть в хороших мальчиков.

Коломойский говорит, что в Донбассе гражданская война, нужно мириться, и нужен российский газ.

Вопрос лишь в том, пойдет ли Россия на сделку с Коломойским. Понятно, что человек сам по себе вызывает отвращение, но он стоит за Зеленским, понятно, что он дергает за ниточки.

Но, если мы говорим о том, что Россия никогда не отделяла себя от народа Украина, что мы братские народы, и если даже через сделку с чертом, через сделку с Коломойским мы улучшим отношения двух стран…», – резюмировал эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский недавно заявил о возможности расправ над участниками Русской весны.

Ранее Геннадий Корбан, один из ближайших соратников Коломойского в 2014 году, в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал владелец «Привата».

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, – мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», – сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.