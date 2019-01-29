Россию призвали вмешаться в украинские дела ради спасения народа
Если руководствоваться логикой США в вопросе Венесуэлы, то России давно пора вмешаться во внутренние дела Украины.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Порошенко, который всем рассказывает, как он Украину движет в Европу, довёл её до состояния самой бедной страны в Европе. Если действительно руководствоваться этой логикой, то пора (России – ред.) вмешаться во внутренние дела Украины, потому что Порошенко гнобит бедный украинский народ», – заявил Михеев.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Пётр Порошенко сегодня на форуме «Украина от Крут до Брюсселя» объявил о решении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.
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