Россию призвали вмешаться в украинские дела ради спасения народа

29.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Если руководствоваться логикой США в вопросе Венесуэлы, то России давно пора вмешаться во внутренние дела Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент Порошенко, который всем рассказывает, как он Украину движет в Европу, довёл её до состояния самой бедной страны в Европе. Если действительно руководствоваться этой логикой, то пора (России – ред.) вмешаться во внутренние дела Украины, потому что Порошенко гнобит бедный украинский народ», – заявил Михеев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Пётр Порошенко сегодня на форуме «Украина от Крут до Брюсселя» объявил о решении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.