14.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Конфликт, Политика, Россия
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Россию втягивают в армяно-азербайджанскую войну


Россия пытается всеми силами не допустить, чтобы нынешний пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном не перерос в новую войну.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге высказывает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

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По его словам, новая эскалация стала для РФ «очередной головной болью».

«Россию словно умышленно втягивают в армяно-азербайджанскую свару. И как тут грешным делом не подумаешь, что это делается при «покровительстве» со стороны турецких и американских «благожелателей». Цели у них две: отвлечь Москву от других мировых конфликтов и перессорить с Закавказьем», – пишет Баранец.

Он напоминает, что Армения – член ОДКБ, по уставу которого нападение на одного из членов этой организации считается нападением на всех.

«Понятно, что наилучший выход для Москвы в этой ситуации, – «дипломатическими костьми лечь», а не допустить очередной армяно-азербайджанской войны. Что, похоже, уже и делается. Россия в очередной раз должна взять на себя сложнейшую миссию миротворца. Такая ей досталась доля. Но не будут ли втихаря подливать «керосина в костер» Анкара и Вашингтон?», – задается вопросом эксперт.


Подробно о происходящих сегодня столкновениях на границе между Арменией и Азербайджаном читайте в нашем аналитическом материале «Армения и Азербайджан на грани новой полномасштабной войны».

 

 

 

 

 

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