Рост тормозится, экспорт падает: вслед за Мордашовым за Набиуллину взялись Чемезов и Гурулёв

Елена Острякова.  
23.10.2024 23:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции в связи с рекордным уровнем ключевой ставки.

Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции в связи с рекордным уровнем ключевой ставки....

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«Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Заемными средствами предприятию пользоваться просто невыгодно. Просто, если мы будем продолжать так дальше работать, у нас большинство предприятий станут банкротами. Такой рентбельности с более чем 20% – я не знаю ни одного такого бизнеса. Может, только в торговле наркотиками. Но даже торговля оружием не дает такой прибыли. У нас, к сожалению, падает экспорт высокотехнологичной продукции», – сказал Чемезов.

По его словам, если ситуация не изменится, «Ростех» прекратит экспорт самолетов, ПВО, кораблей и другой высокотехнологичной продукции.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев считает, что Центробанк занимается вредительством.

«Монетаристская политика Центробанка возглавляемого Набиуллиной привела к тому, что промышленность просто валится на бок! Даже в Ростехе, на который распространяется множество льгот и преференций для производства продукции ВПК, ситуация становится такой, что экспорт останавливается. Для частных производителей это вообще – убийство!», – написал Гурулев в своем тг-канале.

«Но у нас по законам давить на Набиуллину может либо Государственная дума, чего «Единая Россия» не хочет делать категорически, потому что занимается одобрением любых действий, которые исходят от Банка России вне зависимости от степени их вменяемости. Президент ею вполне доволен или занят более значимыми, со стратегической точки зрения, вопросами», – пишет другой депутат Михаил Делягин.

Ранее против политики Центробанка публично высказался владелец ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

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