08.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия, Транспорт
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Ростислав Ищенко: Речь идёт о признании Белоруссей де-факто российским Крыма


Белоруссия пока не спешит с ответом на предложение крымской власти восстановить прямое транспортное сообщение между республиками, но если это случится, то будет означать фактическое признание Минском российского статуса Крыма.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Ростислав Ищенко.

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По словам эксперта, позиция по возобновлению транспортного сообщения – важный шаг по признанию Крыма.

«Пока что белорусское руководство не демонстрирует намерения как-то менять свою позицию по Крыму. Но дело в том, что ситуация там глобально изменилась, и Белоруссия стала более серьезно зависима от России, так что, возможно, белорусское руководство заявит, что это соглашение надо рассмотреть, проработать – посмотрим.

Если будет позитивный ответ, то это важный шаг со стороны Белоруссии. Де-факто это будет означать признание Белоруссией Крыма. Если они наладят с ним связи, то тогда они де-факто его признают. Де-юре необходимы соответствующие формулировки произнести, но де-факто они тогда признают Крым российским», – заявил Ищенко.

Напомним, ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти Крыма намерены провести переговоры с правительством Белоруссии об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения.


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