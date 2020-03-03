Ростов может готовиться к приёму Додона на ПМЖ – эксперт

03.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Президент Молдавии Игорь Додон повторяет ошибки своего украинского коллеги, беглого экс-президента Виктора Януковича, пытаясь усидеть на двух стульях. Его попытки заигрывать с националистами, чтобы удержаться во власти, не приведут к успеху.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя вчерашние протесты в центре Кишинева и неудачную попытку «штурма» правительства.

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«Ветераны войны в Приднестровье – это люди, которые руководствовались объявленным тогда в Кишиневе лозунгом «русских в Днестр», это люди, которые убивали русских. Разумеется, что люди с такой философией на протяжении очень многих лет поддерживали партии, которые выступали за унию.

Кстати, не так давно шесть политических сил образовали единое движение за унию с Румынией. Игорь Николаевич Додон, будучи президентом, пытается усидеть на двух стульях.

У него, с одной стороны, есть собственные воззрения и есть позиция своего электората, а с другой стороны – он прекрасно понимает ситуацию на внутриполитической сцене в Молдавии, и для него очевидно, что неверное движение – это отставка со всеми вытекающими последствиями.

Он пытается усидеть. Но с этой точки зрения есть серьезная опасность, которая называется урок Януковича образца 2013-14 годов. Янукович тоже пытался усидеть на двух стульях. Чем это для него закончилось, я думаю, все хорошо знают.

К огромному сожалению, то, что мы видим в исполнении молдавских властей за первый день протестов, – это оно самое, стопами Януковича», – заключил Гаспарян.

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