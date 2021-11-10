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10.11.2021 20:21
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Культура, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Ротару пообещала вернуться в Крым с Украиной

Новости УкраиныПринадлежащий украинской артистке Софии Ротару отель «Villa Sofia» в Крыму сейчас закрыт и пустует....

Принадлежащий украинской артистке Софии Ротару отель «Villa Sofia» в Крыму сейчас закрыт и пустует.

Об этом в интервью украинской журналистке Алине Доротюк заявила младшая сестра артистки певица Аурика Ротару, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Софьи Михайловны в Крыму есть её вилла, «Villa Sofia», ездите ли сейчас туда отдыхать?» – спросила ведущая.

«Последний раз я была в Крыму, когда «Crimea Music Fest» проводили (в 2012 году), и всё. И насколько я знаю, Соня тоже уже лет пять или шесть не была в Крыму. Имение стоит, закрыли, вилла не работает, стоит. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма», – заявила артистка.

Отметим, что сама София Ротару не признала воссоединение Крыма с Россией, что не помешало ей получить в Москве престижную премию «Золотой граммофон», за что украинский радикал Дмитрий Корчинский призвал похоронить певицу заживо.

Кроме того, бежавший на Украину московский либерал, а ныне меджлисовский экстремист Айдер Муждабаев, критикуя указ Владимира Зеленского о награждении Ротару званием «Легенда Украины», заявил, что артистка выполняет в России важное дело, опустошая вражеский бюджет.

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