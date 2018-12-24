Роттенберг расширяет владения в Крыму за счет бывших активов Ахметова

24.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Выставленное на приватизацию государственное предприятие «Крымтелеком», объединяющее бывшие активы украинских компаний связи на полуострове, приобрела за 998 миллионов рублей компания экс-главкома Ракетных войск РФ Владимира Зарицкого – ООО «УКИП».

В прессе ранее фамилию Зарицкого неоднократно связывали с построившим Крымский мост Аркадием Роттенбергом, другом юности президента Владимира Путина.

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Владимир Зарицкий

В состав лота входило 69 земельных участков и 231 сооружение кабельной канализации, а также здания АТС в регионах полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Согласно аукционной документации, компании принадлежит 105 тыс. кв. м помещений и 21,5 га земельных участков. Недвижимость оператора — это в основном часть инфраструктуры связи. Например, кабельные канализации, подстанции и земля, на которой они расположены. Но у компании есть и пансионат. Он расположен на участке площадью 4,3 га на берегу моря в Крыму, в селе Песчаное Бахчисарайского района», – отмечает TelecomTimes.

Купившее «Крымтелеком» ООО «УКИП», как и Зарицкий с Роттенбергом, попало в санкционный список Минфина США.

Это произошло после того, как компания Зарицкого купила на аукционах в целом за 1,5 млрд рублей акции бывших государственных крымских санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Украина по-прежнему считает их своей собственностью и жаловалась американцам.

«ПолитНавигатор» сообщал, что «Крымтелеком», входивший ранее в структуру принадлежавшего украинскому олигарху Ринату Ахметову «Укртелекома», был национализирован.