Рожденный при «Незалежности» разрисовал Севастополь свастиками

23.08.2019, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе к 10 суткам административного ареста приговорен 25-летний житель города, который ночью 22 августа нарисовал баллоном с краской несколько свастик в центре Севастополя в сквере между театром им. А.В. Луначарского и гостиницей «Севастополь».

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дебошир был задержан нарядом полиции, который вызвала служба безопасности гостиницы «Севастополь».

«В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики – она оскорбляет память о жертвах, понесённых в Великой Отечественной войне. Особенно это актуально в городе-герое Севастополе.

Ответственность за деяние предусмотрена статьёй 20.3 КоАП РФ. Суд пришёл к выводу, что назначения штрафа в данном случае недостаточно, так как имеются отягчающие обстоятельства: совершение правонарушения в состоянии опьянения, неоднократное привлечение лица к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

За совершённое правонарушение Ленинский районный суд назначил мужчине 10 суток ареста. Отбывание наказания началось немедленно», – сообщила пресс-служба суда.