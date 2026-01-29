Рубио: Нужно накопить больше солдат США, чтобы от удара Ирана погибло меньше бойцов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Америка продолжит раскачивать ситуацию с Ираном и готовить войска к «упреждающему» удару.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе дачи показаний перед Сенатом о поимке Николаса Мадуро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может, можно будет найти кого-то в рамках их системы и работать с ними, как это происходит в Венесуэле, но думаю, это будет намного сложнее, чем в Венесуэле. Поскольку иранский режим работает уже на протяжении очень долгого времени. А что касается нашего военного присутствия: у нас есть 30–40 тыс. американских военнослужащих, которые находятся на 8-9 базах в этом регионе. И все они могут стать объектами ударов со стороны иранских дронов», – вещал Рубио.

Он добавил парадоксальную мысль, что США нужно иметь больше военных, чтобы исключить возможность такого удара.