Рубль может опуститься до 80 за доллар

18.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Из падение мировых цен на нефть и ситуации на финансовом рынке эксперты ожидают дальнейшую девальвацию российской валюты

Об этом заявили финансовые аналитики, опрошенные «Московским комсомольцем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, ранее эксперты Bloomberg посчитали, что падение нефтяных цен ниже 30 долларов за баррель не позволит рублю сохранить даже нынешние позиции по отношению к доллару, несмотря на профицитный бюджет.

Дальнейшее падение цены на нефть допускает и старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«В то же время цена в $25 за баррель не выглядит утопией, поскольку на рынке нефти сохраняется рекордное превышение предложения над спросом. Соответственно, курс рубля вполне может опуститься примерно до 80 за доллар. Но вряд ли ниже — для достижения уровня 90 должно произойти массовое бегство нерезидентов из ОФЗ», – говорит Суверов.

В свою очередь финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что на зарубежных фондовых рынках сохраняется аномальная волатильность. По его словам, рынки продолжают искать «дно», где они могли бы нащупать точку для разворота к росту. При этом рубль ведет себя в этом биржевом хаосе лучше, чем можно было бы ожидать, стабилизировавшись у отметки 75 за доллар.

«Случившийся в понедельник обвал нефтяных котировок сулил намного более высокие курсы западных валют по отношению к рублю. Пожалуй, Центробанку РФ удалось локализовать пожар на финансовом рынке страны. К сожалению, экстремально низкие цены на нефть не позволяют рассчитывать, что рубль уже достиг своего «дна», — полагает Купцикевич.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Украина поспешила рукоплескать падению цен на нефть.

Читайте также: «Наплевать и забыть» – экономист о падении рубля.