Украина поспешила рукоплескать падению цен на нефть

09.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Падение цен на нефть и резкий скачок курса доллара по отношению к рублю не будет носить катастрофических для России последствий.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По словам эксперта, основная критика России и обвинения в ее адрес в обвале цен на нефть идет из США и подконтрольных Штатам бото-ферм.

«То, что произошло, едва ли кого-то из тех, кто наблюдает серьезно за теми процессами международной политики, которая происходит, может удивить. Хотя бы по причине того, что России очень давно не нравилась история с ОПЕК, Россия высказывала много раз свое недовольство тем, что, например, США вышли из этой сделки. Мир предпочел этого не замечать. Теперь вселенская истерика, что вот, если бы Россия не вышла, то все было бы нормально.

Но отсюда возникает следующий вопрос – подождите, Россия же не донор всему миру, у нее есть свои собственные интересы. То, что они на протяжении ряда лет игнорировались, не означает, что так будет всегда. Наибольшая истерика-то возникла в США, потому что лоббистские компании почувствовали, что что-то происходит не так. Так что, я думаю, на этом векторе мы увидим достаточно серьезные телодвижения.

Что касается последствий для экономики, то уже было заявление Минфина о том, что резервов хватит на шесть-десять лет при такой котировке на нефть. Ну а истерика в медиа-пространстве объясняется очень просто – если вы посмотрите на тексты, которые написали так называемые аналитики по нефти, вы увидите, что это в лучшем случае 8-9 класс средней школы по грамотности владения русским языком, я уже не говорю про все остальное.

Извечная история последних лет. Мы прекрасно знаем, как работают бот-фабрики. Да, неприятно, да, поводов для радости нет совсем, но и орать о том, что все пропало, мы все умрем быстрее, чем коронавирус достигнет наших пустых голов, я тоже пока не вижу», – заявил Гаспарян.

Он говорит, что зря радуются падению курса рубля и на Украине, а расчеты на то, нынешняя ситуация приведет к отказу России от поддержки Донбасса и возвращению Крыма не оправдаются.

«На Украине всегда рукоплещут всему, уже на протяжении шести лет делают долгосрочные «прогнозы» – ни один из них не сбывается, потом авторы этих прогнозов стараются не вспоминать о том, о чем они говорили и что-то мне подсказывает, что так будет и в этом случае», – сказал Гаспарян.