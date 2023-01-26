Рубрика «Сожрите друг друга». Корбан: «Зе-власть продалась России!»

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 09:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Коррупция, Политика, Украина


Вместо того, чтобы заниматься проблемами экономики в условиях войны, окружение Владимира Зеленского проворачивает масштабные коррупционные схемы, занимаясь вредительством будто российские агенты.

Об этом в эфире телеканала «Днепро» заявил глава терробороны города, рейдер и местный олигарх Геннадий Корбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы заниматься проблемами экономики в условиях войны, окружение Владимира Зеленского проворачивает масштабные...

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«Это всё просто отвратительно. Вместо того, чтобы принимать законы, направленные на экономическое развитие, например, военно-промышленного комплекса, помощь гражданскому населению, предоставление безусловного базового дохода временно перемещённым лицам.

Вместо этого находятся люди и голоса в достаточном количестве для того, чтобы подать и проголосовать такие законы (как законопроект №5655 – прим.) Это откровенно коррупционный закон», – сказал Корбан.

Поскольку этот законопроект приведёт к полному хаосу в строительной сфере, олигарх уверен, что приняли этот закон «российские агенты.

«Теперь в Киеве будет сидеть тётя или дядя, который будет решать выдавать лицензии частным ГАСКам. У застройщиков будут частные ГАСКи, то есть застройщики будут сами себя контролировать.

Теперь он может использовать экстерриториальный принцип, к примеру, получив в селе Тернопольской области разрешение на начало работ в Днепре в парковой зоне. И никто ничего не сможет сделать. Они взяли, и убрали контроль за застройкой территорий. А для этого надо как минимум учитывать генплан, историко-архитектурные принципы, масса всего.

Это будет просто беспредел, хаос. Тот, кто это сделал, тот российский агент. А те, кто это проголосовал, либо идиоты, либо такие же коррупционеры», – резюмировал он.

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