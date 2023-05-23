«Руки прочь!» – в Грозном митингуют против надругательств над Кораном

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В Грозном прошёл многочисленный митинг против осквернения Корана, поводом которому послужил инцидент в Волгограде, где подстрекаемый СБУ молодой человек сжег священную книгу возле Соборной мечети.

По данным властей, в мероприятии приняли участие около 60 тысяч человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основное действо проходило у Мемориального комплекса Славы имени А. А. Кадырова, куда пришли члены общественных организаций и жители Чеченской Республики. Люди стояли с плакатами и транспарантами с надписями: «Не трогать священное писание!», «Россия – друг ислама», «Пусть будут прокляты поджигатели Корана», «Я люблю Коран», «Наша религия – наша жизнь», «Прочь руки от Корана».

«Мы знаем, кто стоит за сожжением Корана в Волгограде. Это украинские фашисты и их хозяева из Белого дома и НАТО. Понимая, что они не могут оказать существенного сопротивления нашей армии, сражающейся за освобождение Донбасса от нацистов, эти пособники сатаны пробуют расколоть российское общество изнутри», – сказал в ходе своего выступления председатель парламента региона Магомед Даудов.

По информации местного ЧГТРК, митингующие также растоптали «нацистские знамёна в знак решительного несогласия с тем, что идёт к нам с Запада».

В ходе митинга собравшиеся поблагодарили за оперативное установление и задержание виновного, а также за решение передать дело следователям в Чеченскую Республику.

«Это мудрое решение показывает высокое доверие, оказываемое президентом РФ Владимиром Путиным нашей республике и главе», – заявил муфтий региона Салах-Хаджи Межиев.

Отметим, в понедельник 19-летнего россиянина задержали в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. По словам задержанного, он «приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его 4 мая 2023 года», «отправил видеоматериалы сотрудникам СБУ». Также он сказал, что «за данную работу должны были выплатить 10 тысяч рублей».

Видео стремительно распространилось на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических операций ВСУ.

Напомним, в апреле в Москве также был сожжён Коран на фоне православного храма. Тогда видео из ресурса с охватом чуть более 4 тыс. подписчиков стремительно распространилось по украинским пабликам.