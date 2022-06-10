Руководители из РФ в Донбассе необходимы – осталось сработаться с местными

Новому правительству ДНР во главе с назначенным несколько дней назад экс-чиновником Минпромторга РФ Виталием Хоценко предстоит заняться не только вопросами интеграции с Россией, но и масштабным строительством и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Для этого и нужен был человек, вроде Хоценко, который возглавлял профильный департамент промышленной политики и проектного управления.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Сейчас перед правительствами Донецкой и Луганской народных республик стоят амбициозные задачи по мирному строительству, восстановлению разрушенной инфраструктуры, что потребует значительного опыта в области строительства, реконструкции, дорожного строительства, восстановления предприятий и так далее. Так что в этом смысле сложно искать какие-то двойные смыслы, плюс потребуется опыт сотрудничества российских компаний, строительных компаний и тому подобное. Конечно, у представителей ДНР и ЛНР такого богатого опыта сейчас нет. Надо понимать, что сейчас в республиках большой кадровый голод, вызванный войной, отъездом многих специалистов и всеобщей мобилизацией», – заявил Корнилов.

Эксперт также призвал нового премьер-министра привлекать к работе местных специалистов, чтобы избежать саботажа на местах:

«Лично я желаю людям, которые сейчас занимают должности и постепенно входят в курс в Донбассе, успехов, поскольку они будут тесно связаны с успехами республик, но я знаю историю этого края – люди извне очень тяжело срабатываются, зачастую, не зная местного характера, местных особенностей региона. Очень редки случаи успешной работы пришлых людей из других регионов. Им придется довольно сильно потрудиться, чтобы нарушить эту традицию. Я очень просил бы российских руководителей, учитывая эту историю Донбасса, вовлекать активно местные кадры, в том числе обучать их».

По мнению политолога Сергея Маркова, главной задачей Хоценко и его правительства станет развитие промышленности Донбасса и ее интеграция в российскую экономику:

«Смена правительства – это очень хорошая новость для республик Донбасса. Руководство правительств сменили с местных людей на представителей федерального правительства в Москве, потому что сейчас поставлена задача, прежде всего, максимальной интеграции экономики Донбасса с экономикой Российской Федерации. Поэтому премьером ДНР назначен не просто федеральный чиновник, а представитель Минпромторга. Формально он ушел со своей должности, но фактически остался. Я вообще считаю, что логично, чтобы у него было две должности – замминистра Минопромторга и премьер-министра правительства ДНР. Так или иначе, он фактически останется членом Минопромторга, и главной его задачей будет, чтобы все предприятия Донбасса работали, чтобы они были включены в технологические цепочки на большой российской территории, чтобы у них у всех были рынки сбыта, и все предприятия Донбасса могли платить людям нормальную зарплату, рос уровень жизни и происходил экономический рост».

А в самом ДНР перестановки комментируют так:

«В связи с тем, что имеется определённая специфика работы руководства правительства ДНР и руководства регионов РФ, то, думаю, что естественно будет, что пока будет руководить представитель именно того министерства, которое будет заниматься восстановлением разрушенных городов и промышленности Донбасса. Поэтому мы воспринимаем всё это спокойно. Думаю, что всё отладится, и, в принципе, те люди, которые имеют управленческий опыт, они в Донецке, в ДНР, останутся. Ничего военного я здесь не вижу», – отметил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.