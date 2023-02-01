Руководство ЕС наплевало на фермеров, жалующихся на импорт зерна с Украины

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Руководство ЕС отказалось рассматривать возможность прекращения льготных условий поставок украинской сельхозпродукции, которая под предлогом поддержки страны в условиях боевых действий ввозится без проверок и пошлин, что вызывает недовольство местных производителей, но позволяет чиновникам по обе стороны границы участвовать в финансово привлекательных схемах.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии заявили, что неограниченный импорт зерна с Украины создаёт проблемы для местных фермеров. Но еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский ответил отказом по итогам совета профильных министров государств-членов ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главной темой заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства, состоявшегося 30 января в Брюсселе, была ситуация на сельскохозяйственном рынке Евросоюза на фоне вооружённого конфликта Украине. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Чехия представили доклады о последствиях роста импорта сельхозпродукции из Украины для производителей этих стран.

Януш Войцеховский сообщил, что импорт пшеницы с Украины в ЕС вырос на порядок: с 287 тысяч тонн в 2021 году до 2,8 миллиона тонн в 2022-м. Объём ввезённой в Евросоюз украинской кукурузы вырос почти вдвое – с 7,3 млн тонн в 2021-м до 12 млн тонн в 2022 году. Но наиболее резким оказался рост импорта в ЕС семян подсолнечника с Украины: в 2021 году этот показатель составлял лишь 25 тысяч тонн, а в 2022-м – уже 1,8 млн тонн. Например, в Болгарию до войны было поставлено 3 тысячи тонн этого продукта из Украины, а после начала российской СВО – 892 тысяч тонн.

Всё это стало следствием того, что в мае 2022 года ЕС обнулил пошлины на товары агропромышленного комплекса с Украины. Это было сделано, чтобы поддержать украинский аграрный экспорт – основу экономики страны в условиях блокады портов. Решение принималось в беспрецедентно короткие как для европейской бюрократии сроки, и оправдывалось, среди прочего, содействием скорейшей интеграции Украины в ЕС.

Потому ныне министры сельского хозяйства государств-членов Евросоюза постановили, что для решения возникшей проблемы необходимо принять меры на уровне Евросоюза.

«При этом не было никаких предложений прекратить или ограничить импорт из Украины. Речь идёт о помощи фермерам, а не о барьерах или запрете ввоза товаров с Украины. Об этом не высказался ни один из представителей стран ЕС», – подчеркнул еврокомиссар.

Вопрос о поддержке сельхозпроизводителей в связи с растущим импортом украинского зерна был поднят по инициативе Польше, пока единственной стране ЕС, где прошли массовые протесты фермеров по этому поводу. Однако у представителя Польши в Еврокомиссии Януша Войцеховского пока нет хороших новостей для польских фермеров.

«У ЕС есть инструменты для решения этой проблемы. В данном случае необходимо разработать схему временной поддержки, возможно, из кризисного фонда Евросоюза. В частности, фермерам нужно выплатить компенсации за хранение зерна и семян, которые они не смогли продать», – заявил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что это не дорогостоящая мера, и для нее не требуется крупных капиталовложений, а также что это «временная проблема, которая будет решена после окончания войны». Однако никакого решения пока не было принято. При этом источники в Брюсселе утверждают, что вопрос экспорта украинского зерна в Евросоюз будет поднят на предстоящем саммите ЕС – Украина, который состоится 3 февраля.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в трёх регионах Польши 17-18 января прошли протесты фермеров против массового импорта зерна с Украины.