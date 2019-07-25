Руководство Европарламента надеется на сближение с Россией

25.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Отчуждение между Российской Федерацией и Европейским союзом не должно длиться «до победного конца».

Такое мнение в интервью «Известиям» высказал вице-председатель Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он выразил убеждение, что диалог с Россией – один из основополагающих элементов во внешней политике ЕС.

«Вместе с тем очевидно, что за пределами политических деклараций в двусторонних отношениях существует определенная холодность. Мы должны использовать любую возможность, каждый форум для возобновления диалога и восстановления доверия между сторонами. Я не отрицаю, что это может быть чрезвычайно трудно, но очевидно, что отчуждение между ЕС и Россией не должно длиться до победного конца. Различные региональные и глобальные проблемы мы можем решить только сообща, а потому я надеюсь, что процесс сближения произойдет своевременно», – сказал Кастальдо.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.