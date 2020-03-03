«Румыния – это провинция Молдавии, а столица Молдавии – Тирасполь» – эксперт об исторических реалиях

03.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Молдавии Игорь Додон мог бы согласиться на реальную интеграцию страны с Румынией, как того требуют унионисты, устроившие накануне митинги в Кишиневе, но только на своих условиях.

Молдавский лидер может объявить о том, что Румыния должна стать частью Молдовы, как более древнего государства. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт напомнил, что молдавская государственность возникла гораздо раньше румынской, поэтому, если речь об интеграции и может идти, то лишь в русле включения Румынии в состав Молдавии, а не наоборот.

«Румыния уже долгие годы ведет пропаганду аннексии Молдавии и очень долгое время занимается выдачей паспортов и другими всевозможными агитационными мероприятиями. Конечно, скопилось какое-то количество унионистов. Додон смотрит на это как президент государства, в котором есть разные точки зрения.

Понятно, что разгонять кого-то и уничтожать, у него нет сил для этого. Он расценивает это все как провокацию и вряд ли будет на нее поддаваться, чтобы были какие-то арестованные, начали европейские СМИ флешмобы вести и так далее. Ну, отмитинговали они, штурмом они ничего брать не будут, армия не поддержит.

С этим унионизмом нужно бороться только идеологическими методами, разъясняя своим людям необходимость существования суверенной Молдавии. Для этого у Додона есть и СМИ, а самое главное, – идеология. Потому что не Румыния является изначально метрополией, а Молдавия – «это какая-то окраина»… А изначально Молдавия существовала на земле и Румынию когда-то присоединяли, Румынии никакой не было на карте мира тогда, как Молдавия уже была.

В этом смысле – молдаване главные, и, если кто-то куда-то может присоединяться и есть какой-то унионизм, то Додон может сказать: «Я поддерживаю этих ребят. Но Румыния должна присоединиться к Молдове, столицей будет город Кишинев, а государственный язык – молдавский»…

То, что Додон заявил о необходимости вывести российских миротворцев, – это дежурное заявление, которое делается всеми молдавскими президентами, премьер-министрами, руководителями на протяжении последних 30-ти лет. Это дежурное заявление, на которое уже никто не обращает внимания. В Молдавии нет электората, который бы выступал за российское Приднестровье и так далее.

Даже те, кто с симпатией относятся к России, чают надежду на то, что когда-нибудь Приднестровье будет опять частью Молдавии», – отметил Матвейчев.

В свою очередь, у Молдовы также нет оснований претендовать на подчинение Приднестровья, подчеркнул эксперт.

«Ситуация тоже такая же – не Приднестровье часть Молдовы, а когда-то именно Бесарабия, Молдавия были присоединены к Приднестровью. Именно эта земля, завоеванная Россией, основанный Суворовым город Тирасполь – это все было частью Российской империи. Потом Молдавию присоединяли, когда создавали Молдавскую ССР. И в этом смысле Приднестровье никогда не было частью Молдовы. Но в их версиях истории они считают, что это их земля», – заключил политолог.