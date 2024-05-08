Румыния рассматривает передачу Украине ЗРК «Patriot»: не хотят сами остаться без ПВО

Раду Никулицэ.  
08.05.2024 21:39
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Дзен, Румыния, Украина


Румыния готова рассмотреть отправку зенитно-ракетных комплексов «Patriot» на Украину, – заявил лидер государства Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Reuters.

«Нам необходимо изучить этот аспект в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Недопустимо оставить Румынию без ПВО», — заявил Йоханнис.

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Румыния готова рассмотреть отправку зенитно-ракетных комплексов «Patriot» на Украину, – заявил лидер государства Клаус...

После встречи в Белом доме Байден поблагодарил Йоханниса за то, что Румыния приняла американские войска, и за его приверженность обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.


Бухарест уже не первый раз оказывает помощь режиму Зеленского. Недавно Киев запросил предоставление аварийной энергомощности у Польши и Румынии в вечерний период, когда потребление электроэнергии достигает пика потребления. Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила, что на Украине в часы пик наблюдается дефицит электроэнергии из-за поврежденных электростанций, которые ранее использовались ВСУ, а в Харьковской и Днепропетровской областях введен комендантский час.

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