Румынка Санду сгоняет молдавских студентов на марш в поддержку евроинтеграции

Алексей Логофет.  
31.05.2024 18:17
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Правящая партия «Действие и солидарность» заставляет студентов университетов принимать участие в марше молодёжи в поддержку евроинтеграции, который будет приурочен к Международному дню защиты детей. Организатором мероприятия выступает депутат парламента от правящей партии Евгений Синкевич.

По его словам, «к мероприятию присоединились» ещё 13 студенческих организаций и органов самоуправления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правящая партия «Действие и солидарность» заставляет студентов университетов принимать участие в марше молодёжи в...

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Экс-премьер-министр Влад Филат, который дал Майе Санду путёвку в молдавскую политику, назначив её министром в своем правительстве, в последние месяцы активно критикует её и правящую партию «Действие и солидарность». В формуляре, скрин которого Филат опубликовал в своём телеграм-канале, студентам необходимо подтвердить своё участие в мероприятии, указать свой факультет и оставить номер телефона. Вероятно, это делается для создания базы данных и последующего привлечения студентов к агитации за участие в референдуме о евроинтеграции.

Активистов мобилизуют через студенческие сенаты, руководство и члены которых всецело разделяют идеи правящей партии. На студентов оказывают давление, запугивая их проблемами при сдаче экзаменов и защите дипломных работ.

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