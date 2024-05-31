Румынка Санду сгоняет молдавских студентов на марш в поддержку евроинтеграции

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Правящая партия «Действие и солидарность» заставляет студентов университетов принимать участие в марше молодёжи в поддержку евроинтеграции, который будет приурочен к Международному дню защиты детей. Организатором мероприятия выступает депутат парламента от правящей партии Евгений Синкевич.

По его словам, «к мероприятию присоединились» ещё 13 студенческих организаций и органов самоуправления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-премьер-министр Влад Филат, который дал Майе Санду путёвку в молдавскую политику, назначив её министром в своем правительстве, в последние месяцы активно критикует её и правящую партию «Действие и солидарность». В формуляре, скрин которого Филат опубликовал в своём телеграм-канале, студентам необходимо подтвердить своё участие в мероприятии, указать свой факультет и оставить номер телефона. Вероятно, это делается для создания базы данных и последующего привлечения студентов к агитации за участие в референдуме о евроинтеграции.

Активистов мобилизуют через студенческие сенаты, руководство и члены которых всецело разделяют идеи правящей партии. На студентов оказывают давление, запугивая их проблемами при сдаче экзаменов и защите дипломных работ.