Румынская территория все активнее используется для войны против России

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Румыния стала серьезным логистическим хабом для переброски оружия и техники для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

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«Что касается межгосударственных [российско-румынских] отношений, дипломатического диалога, то они де-факто уже сведены к абсолютному минимуму в силу известного фактора, о котором в Бухаресте открыто говорят на высоком уровне: внешнюю политику Румынии определяет ее стратегическое партнерство с США, а они, как известно, проводят откровенно антироссийскую политику», – сказал Кузьмин в интервью «Известиям».

В свою очередь издание заметило, что на Западе Румыния сейчас рассматривается как возможная база для обучения летчиков ВСУ, в том числе для полетов на F-16.

«Румыния уже сейчас является вполне реальной базой для размещения более чем 3 тыс. американских, а также нескольких тысяч военных из других стран НАТО. Известно, что еще в 2016 году в Румынии (в Девеселу) первой была поставлена на боевое дежурство база стратегической ПРО США. Что касается возможностей обучения украинских пилотов на истребителях F-16, то пока это вызывает сомнения, поскольку Бухарест лишь недавно приобрел у Португалии, а затем у Норвегии этот тип боевых самолетов и едва ли уже обладает необходимым потенциалом. При этом здесь публично объявлено, что румынские военные инструкторы примут участие в развернутой в Великобритании программе обучения военнослужащих ВСУ «Интерфлекс», – говорит дипломат.

Он обратил внимание, что румынские власти «тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине».

«Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств, что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом. В СМИ циркулирует информация о расконсервации мощностей по производству боеприпасов как старых советских, так и натовских калибров. На северо-западе Румынии германский «Рейнметалл» уже создает ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях тяжелой украинской техники», – резюмировал Кузьмин.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», Румыния капитулировала перед Украиной в борьбе за Дунай