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Румынские болельщики, которые во время матча Румыния – Косово передали всему миру послание «Бессарабия – это Румыния. Косово – это Сербия», заслуживают всяческого восхищения.

Об этом написала в соцсети румынский сенатор, лидер партии S.O.S. Диана Йованович-Шошоакэ, известная своей принципиальной евроскептической и русофильской позицией.

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По её словам, просербский месседж румынских болельщиков несправедливо подвергается санкциям, поскольку он не только соответствует исторической правде, но и является официальной позицией румынского государства, которое не признает Косово как отдельное государство:

«Санкционирование румынских сторонников означает санкционирование Румынии за ее правильную позицию непризнания косовского государства, а с этим нельзя мириться», – подчеркнула Диана Шошоакэ.

Она обратилась со словами благодарности к румынским болельщикам, которые защищали целостность Сербии с помощью лозунга «Косово – это Сербия»:

«Для тех, кто не понимает всей важности этого вопроса, следует отметить, что, защищая целостность Сербии, болельщики защищали целостность и Румынии в том числе».

Она считает, что любой румын имеет право публично сделать такое заявление, согласно решению Румынии по этому вопросу. При этом, по словам румынского сенатора, к футбольному судье, прервавшему матч, должны быть применены санкции:

«Он должен быть обвинен в дискриминации и вмешательстве в государственные дела Румынии. С каких это пор футбольные судьи определяют внешнюю политику страны, в данном случае Румынии?».

По её мнению, необходимо четко подчеркнуть, что политика Румынии не заключается в признании Косово:

«То, что сборная Румыния согласилась быть в группе с Косово, было ошибкой с самого начала, поскольку нельзя быть в группе с государством, которое ты не признаешь. Румыния не признала Косово и не может этого сделать, поскольку Косово является частью Сербии. Игра в сепаратизм на Балканах опасна и является делом рук тех, кто хочет, чтобы балканские страны были разделены и ослаблены», – подчеркнула Диана Шошоакэ.

Возглавляемая ею румынская партия S.O.S. предлагает создать балканский полюс государств региона, который сделает их сильнее и устойчивее к дестабилизирующему внешнему давлению, такому, как настойчивое стремление некоторых великих держав нанести удар по Сербии с целью уничтожения ее суверенитета.