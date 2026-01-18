Румынскую певицу заклевал режим Санду – за фразу на русском «Молодец, Молдова!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове разразился международный скандал из-за того, что румынская певица Паула Селинг использовала русское слово молодец, когда хвалила молдавского победителя отбора на Евровидение.

Свою речь певица произносила на румынском, который в Молдове объявлен государственным, но в конце воскликнула «Молодец, Молдова!» по-русски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Показательно, что зал в Кишиневе отреагировал радостными криками, но зато в сетях блогеры, обслуживающие фашистский режим Санду, разразились возмущенными постами и потребовали извинений.

Селинг недоуменно извинилась. Она пояснила, что часто слышала слово «молодец» от членов молдавского жюри и решила: это – хорошее слово, используемое между друзьями.

«Я просто хотела быть милой», – сказала певица.

«Парадокс в том, что Молдове по факту сделали комплимент: у румынской певицы автоматически выскакивает на русском «молодец», потому что эмоция быстрее, чем официальная формулировка. Но вместо того, чтобы отшутиться и двинуться дальше, у нас включают патруль чистоты языка. Это – в стране, где в одном троллейбусе можно услышать румынский, русский, украинский, болгарский и т.д.», – пишет молдавский журналист Валерий Балан.