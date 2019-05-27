27.05.2019,  Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика
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«Рупор Кремля» снял розовые очки и обрушился на Зеленского

Население Украины стало заложником сериала «Слуга народа», который из телеэкранов в реальную жизнь перенес новый президент Владимир Зеленский, сыгравший главную роль в комедийном сериале.

Об этом в эфире государственного телеканала «Россия 1» заявил один из главных российских медиа-менеджеров Дмитрий Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам одного из основных «рупоров» РФ, президент Украины Владимир Зеленский «по-детски» обиделся на Верховную раду, нежелающую принимать его инициативы, что грозит ему потерей рейтинга в условиях вакуума власти.

«Решил было внести в Верховную раду законопроект по изменению избирательной системы, чтобы отказаться от мажоритарщиков и снизить проходной порог для партии с 5 до 3%. Но, проиграв голосование, по-детски обиделся и объявил, что с этим составом парламента больше иметь дело не будет. Это означает полную потерю темпа. Новый состав Верховной рады может собраться лишь после выборов 21 июля, ближе к осени. И еще неизвестно, сохранит ли Зеленский при таком бездействии народный восторг в отношении себя и сможет ли до сих пор внепарламентская партия «Слуга народа» взять в парламенте большинство мест?», – заявил Киселев.

Телеведущий также критикует озвученную представителем президента в Раде Русланом Стефанчуком идеологию создаваемой пропрезидентской партии «Слуга народа», которую назвали либертарианством.

«Если раньше народ просто смотрел сериал «Слуга народа» как зритель, то здесь уже все статисты, впрочем, как и вся многострадальная Украина теперь просто массовка. А сериал продолжает сниматься… На просторах Европы, да и всей планеты либертарианство – политическая экзотика малочисленных энтузиастов. Ни в одной стране мира либертарианцы не находятся у власти и никогда, нигде не находились», – сказал телеведущий.

Он обращает внимание, что в большинстве своем либертарианцы являются сторонниками ничем не ограниченной свободы.

«Поэтому сбор налогов либертарианцы воспринимают как грабеж со стороны государства. Еще из либертарианского – таможенные пошлины нужно отменить, все виды наркотиков легализовать, контроль государства за прессой неприемлем, а воинский призыв нужно ликвидировать. Не нужны вообще любые государственные дотации, например, сельхозпроизводителям. Госконтроль за лекарствами тоже не нужен», – приводит примеры либертарианства Киселев.

Отметим, что ранее Киселев более благосклонно отзывался от Зеленском, после чего телеведущего пристыдила глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

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